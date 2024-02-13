В Роспотребнадзоре заявили, что передачи «Аляскапокса» от человека к человеку не было

В настоящее время не зафиксировано случаев передачи вируса «Аляскапокс» от человека к человеку, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Роспотребнадзор.

По данным ведомства, в распространении вируса могут участвовать кошки и собаки. Чаще всего «Аляскапокс» встречается у мелких млекопитающих. К ним относятся землеройки и красные полевки.

Роспотребнадзор исключил риск завоза в Россию вируса Аляскапокс, случай заражения человека которым выявлен на полуострове Кенай в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

