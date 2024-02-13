В Роспотребнадзоре заявили, что передачи «Аляскапокса» от человека к человеку не было
13 февраля 202400:38
В настоящее время не зафиксировано случаев передачи вируса «Аляскапокс» от человека к человеку, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на Роспотребнадзор.
По данным ведомства, в распространении вируса могут участвовать кошки и собаки. Чаще всего «Аляскапокс» встречается у мелких млекопитающих. К ним относятся землеройки и красные полевки.
Роспотребнадзор исключил риск завоза в Россию вируса Аляскапокс, случай заражения человека которым выявлен на полуострове Кенай в США, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru