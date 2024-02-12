Власти РФ исключили риск завоза вируса Аляскапокс из США

Роспотребнадзор исключил риск завоза в Россию вируса Аляскапокс, случай заражения человека которым выявлен на полуострове Кенай в США. Как подчеркнули в ведомстве, контроль ситуации в пунктах пропуска через госграницу осуществляется в полном объёме, несмотря на то, что число выезжающих с континента минимальное.

Автоматизированная информационная система «Периметр» даёт возможность анализировать и идентифицировать людей с признаками инфекционных заболеваний. Через неё проходят все, кто прибывает из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», по информации департамента здравоохранения штата Аляска, на полуострове Кенай от вируса Аляскапокс скончался пожилой местный житель. Предположительно, он мог заразиться от собственной кошки. Данный вирус, как правило, встречается у мелких млекопитающих - красных полёвок и землероек. Промежуточными носителями могут выступать домашние животные.

