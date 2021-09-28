В Роспотребнадзоре рассказали об изменении главных симптомов COVID-19

Нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта стали наиболее часто встречающимися симптомами коронавирусной инфекции. Об этом рассказала руководитель отдела клинических исследований ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Хадижат Омарова в беседе с РИА Новости.

Как сообщила специалист, по итогам метаанализа 35 исследований у пациентов с COVID-19 общая распространенность симптомов со стороны ЖКТ составляет 15%.

«Наиболее частыми из них являются тошнота, рвота, диарея и потеря аппетита. Причем у 10% пациентов с коронавирусной инфекцией отмечались только желудочно-кишечные симптомы без респираторных нарушений», — подчеркнула Омарова.

Эксперт отметила, что нарушения ЖКТ стали появляться чаще из-за мутаций COVID-19.

Кроме того, по словам Омаровой, ученые рассматривают гипотезу о том, что ЖКТ может служить «входными воротами» для коронавируса наравне с органами дыхания, пишет «Свободная пресса».

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