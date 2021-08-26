В Роспотребнадзоре рассказали о последствиях легкой формы коронавируса

Последствием перенесенной в легкой форме коронавирусной инфекции может быть поражение нервной системы. Об этом сообщила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Поражение ЦНС после перенесенного COVID-19 закладывается во время острой инфекции, причем наблюдается это состояние не только при тяжелых, но и при легких формах COVID-19», — цитирует специалиста РИА Новости.

Пшеничная отметила, что вирус, попавший в организм человека через нос, способен проникнуть в обонятельный нерв и далее распростриться по клеткам центральной нервной системы, пишут Известия.

Также инфекция может проникнуть через гематоэнцефалический барьер: в этом случае вирус из-за повреждений эндотелия кровеносных сосудов головного мозга попадает в орган через дефекты в них.

Инфекционист подчеркнула, что на головной мозг могут влиять кислородное голодание, которое возникает при тяжелых формах COVID-19, а также микротромбозы.

Ранее врач Коити Хирахата из Hirahata Сlinic в Токио рассказал, что у перенесших COVID-19 в легкой или бессимптомной форме пациентов могут развиваться тяжелые последствия болезни, напоминает RT. Чаще всего такие пациенты жалуются на слабость, подавленность, головные боли, затрудненное дыхание, бессонницу, отсутствие аппетита, обоняния и вкусовых ощущений.

