В Роспотребнадзоре оценили заразность штамма коронавируса «Дельта»
Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что контагиозность штамма коронавируса «Дельта» втрое выше, чем у обычного.
По его словам, «Дельта»-вариант способен заражать в три раза большее количество людей, однако при нём не отмечается увеличение количества тяжёлого течения болезни и летальных исходов.
Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что штамм «Дельта» стал основной причиной роста новых случаев коронавируса в мире, сообщает RT.
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