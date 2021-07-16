В Роспотребнадзоре оценили заразность штамма коронавируса «Дельта»

Заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в эфире телеканала «Россия-24» заявил, что контагиозность штамма коронавируса «Дельта» втрое выше, чем у обычного.

По его словам, «Дельта»-вариант способен заражать в три раза большее количество людей, однако при нём не отмечается увеличение количества тяжёлого течения болезни и летальных исходов.

Ранее глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что штамм «Дельта» стал основной причиной роста новых случаев коронавируса в мире, сообщает RT.

