В Роспотребнадзоре назвали процент детей с постковидным синдром
Постковидный синдром у переболевших детей отмечается в 10-30% случаев, он может сохраняться до 12 месяцев. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.
По его данным, до 15% переболевших COVID-19 на сегодня заражаются повторно. Как уточнил Горелов, из-за особенностей распространённого сейчас омикрон-штамма инфицированный может заражать людей еще за двое суток до появления у него симптомов заболевания.
Ранее медики сообщали, что постковидный синдром у несовершеннолетних протекает практически так же, как у взрослых, хотя есть и некоторые особенности. В частности, чаще поражается центральная нервная система и желудочно-кишечный тракт, страдают почки, психическое поведение, когнитивные функции, возможно нарушение сна.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru