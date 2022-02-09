В Роспотребнадзоре назвали процент детей с постковидным синдром

Постковидный синдром у переболевших детей отмечается в 10-30% случаев, он может сохраняться до 12 месяцев. Об этом сообщил заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, председатель Национального научного общества инфекционистов, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

По его данным, до 15% переболевших COVID-19 на сегодня заражаются повторно. Как уточнил Горелов, из-за особенностей распространённого сейчас омикрон-штамма инфицированный может заражать людей еще за двое суток до появления у него симптомов заболевания.

Ранее медики сообщали, что постковидный синдром у несовершеннолетних протекает практически так же, как у взрослых, хотя есть и некоторые особенности. В частности, чаще поражается центральная нервная система и желудочно-кишечный тракт, страдают почки, психическое поведение, когнитивные функции, возможно нарушение сна.

