В РФПИ не подтвердили поставки «Спутника V» в Донецк и Луганск

Российский фонд прямых инвестиций опроверг появившуюся информацию о поставках вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Луганскую и Донецкую народные республики, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

Там отметили, что «не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок».

В Тунисе зарегистрирована российская вакцина «Спутник V»

Ранее представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник в своем Telegram-канале написал, что российский препарат от коронавируса поступит в ЛНР и ДНР до конца января текущего года.

Как сообщалось, научный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи, выпустивший первую российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», приступает к разработке еще одного препарата от коронавируса. Минздрав уже утвердил госзадание на создание медикамента для профилактики COVID-19.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:ЛНРДНРКоронавирусВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры