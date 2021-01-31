В РФПИ не подтвердили поставки «Спутника V» в Донецк и Луганск

Российский фонд прямых инвестиций опроверг появившуюся информацию о поставках вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Луганскую и Донецкую народные республики, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.

Там отметили, что «не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок».