В РФПИ не подтвердили поставки «Спутника V» в Донецк и Луганск
Российский фонд прямых инвестиций опроверг появившуюся информацию о поставках вакцины от COVID-19 «Спутник V» в Луганскую и Донецкую народные республики, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда.
Там отметили, что «не располагают информацией о наличии или отсутствии подобных поставок».
Ранее представитель ЛНР в политической подгруппе по Донбассу Родион Мирошник в своем Telegram-канале написал, что российский препарат от коронавируса поступит в ЛНР и ДНР до конца января текущего года.
Как сообщалось, научный исследовательский центр имени Н. Ф. Гамалеи, выпустивший первую российскую вакцину от COVID-19 «Спутник V», приступает к разработке еще одного препарата от коронавируса. Минздрав уже утвердил госзадание на создание медикамента для профилактики COVID-19.
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