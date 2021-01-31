В Тунисе зарегистрирована российская вакцина «Спутник V»

Тем временем, иностранных туристов, прибывающих в Тунис, обязали отбывать карантин.

Согласно решению Министерства здравоохранения Туниса, с 1 февраля 2021 года, всем путешественникам необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну.

