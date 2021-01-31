В Тунисе зарегистрирована российская вакцина «Спутник V»
Власти Туниса одобрили использование вакцины от COVID-19 «Спутник V» российского производства, сообщает Российский фонд прямых инвестиций.
Таким образом, Тунис стал третьей страной в Африке, зарегистрировавшей российский препарат от коронавируса. Отмечается, что «Спутник V» прошел процедуру разрешения на экстренное использование по результатам клинических испытаний в России.
Тем временем, иностранных туристов, прибывающих в Тунис, обязали отбывать карантин.
Согласно решению Министерства здравоохранения Туниса, с 1 февраля 2021 года, всем путешественникам необходимо иметь отрицательный результат ПЦР-теста на коронавирус, сделанный не ранее чем за 72 часа до въезда в страну.
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