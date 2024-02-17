В РФ создали тест для выявления психических расстройств с точностью 95%

Российские ученые совместно с китайскими и немецкими коллегами разработали инновационный тест для диагностики психических расстройств, включая депрессию, с точностью выявления на уровне 95%, передает ТАСС.

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Используя анализ жирового состава крови, ученые определили универсальные признаки психического расстройства, основанные на изменениях работы белков и активности генов в мозге.

Ранее врач-травматолог, ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Дарья Черемисова заявила, что для качественного сна противопоказан спорт и «зависание» в гаджетах, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Сухоруков
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