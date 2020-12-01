В РАН раскрыли влияние коронавируса на борьбу с ВИЧ‑инфекцией
В Российской академии наук объяснили, как пандемия коронавируса влияет на борьбу с вирусом иммунодефицита человека и может ли вакцина от COVID-19 облегчить состояние ВИЧ-инфицированных и больных СПИДом.
Эту тему осветил на «Радио 1» заведующий специализированным научно-исследовательским отделом по профилактике и борьбе со СПИДом Центрального НИИ эпидемиологии Росздравнадзора Вадим Покровский. Эфир был приурочен к отмечаемому 1 декабря Международному дню борьбы со СПИДом.
По словам специалиста, до сих пор нельзя точно сказать, какое влияние оказывает коронавирус на людей, живущих с диагнозом ВИЧ. Известно также, что препараты от ВИЧ прямо не помогают от коронавируса. Вполне определённо COVID-19 отрицательно сказывается на всей системе здравоохранения, подчёркивает Покровский.
Например, в целом ряде регионов медиков, которые работали с ВИЧ-инфицированными, переведены на борьбу с пандемией. В результате, уровень медицинской помощи другим пациентам снизился.
Что касается ВИЧ-вакцины, то создать её непросто из-за того, что при этой инфекции нет приобретённого иммунитета. Заражённый человек остаётся таковым всю жизнь. Именно поэтому перспективы создания такой вакцины туманны, отмечает эксперт.
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