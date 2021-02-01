В РАН оценили надвигающуюся на Россию магнитную бурю

Однако Вибе признал, что существует информация об ухудшении самочувствия у людей во время повышенной солнечной активности.

Как сообщалось, явление способно привести к сбоям в радиосвязи и электронике. Метеочувствительным людям специалисты рекомендуют уменьшить физические нагрузки.

