В РАН оценили надвигающуюся на Россию магнитную бурю

Магнитные бури не оказывают значительного влияния на здоровье человека, сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на заведующего отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрия Вибе.

По его словам, метеозависимый человек почувствует себя плохо лишь в том случае, если ему сказать о буре. «А если не скажете, то он себя не будет чувствовать плохо», — отметил эксперт. Так он прокомментировал надвигающуюся 1 февраля магнитную бурю.

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Однако Вибе признал, что существует информация об ухудшении самочувствия у людей во время повышенной солнечной активности.

Как сообщалось, явление способно привести к сбоям в радиосвязи и электронике. Метеочувствительным людям специалисты рекомендуют уменьшить физические нагрузки.

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ФОТО: pixabay.com
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