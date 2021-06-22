В Подмосковье вновь побит рекорд заболеваемости COVID-19

В Московской области за минувшие сутки зафиксирован 1871 случай заражения коронавирусом, что является новым абсолютным максимумом для региона с начала пандемии, сообщает во вторник ТАСС.

При этом рекорды обновляются в Подмосковье третий день подряд.

20 июня в регионе было выявлено 1638 заболевших, 21 июня – 1811.

«Это наш абсолютный рекорд: ни за первую, ни за вторую волну пандемии у нас не было такого прироста по выявлению за день», - отмечала в понедельник министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

Ранее власти Подмосковья приняли решение об обязательной вакцинации от коронавируса отдельных категорий граждан.

Губернатор региона Андрей Воробьёв также сообщал, что темп вакцинации вырос почти в 4 раза. Прививки сделали более 1 миллиона жителей Подмосковья. В целом планируется вакцинировать до 50 тысяч человек в сутки. Пункты вакцинации работают круглосуточно.

