В Подмосковье установлен абсолютный рекорд по заболеваемости COVID-19

В Московской области за минувшие сутки выявлено 1,8 тысяч заболевших коронавирусом, сообщают в понедельник власти региона.

«Это наш абсолютный рекорд: ни за первую, ни за вторую волну пандемии у нас не было такого прироста по выявлению за день», - сказала министр здравоохранения Московской области Светлана Стригункова.

20 июня в Подмосковье было выявлено более 1,6 тысяч заболевших, что также стало рекордом, отмечает «Интерфакс».

Ранее власти Подмосковья приняли решение об обязательной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий граждан.

Губернатор региона Андрей Воробьёв также сообщил, что темп вакцинации вырос почти в 4 раза. Прививки сделали более 1 миллиона жителей Подмосковья. В целом планируется вакцинировать до 50 тысяч человек в сутки. Пункты вакцинации работают круглосуточно.

