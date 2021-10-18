В Подмосковье рассказали о проблеме нехватки медицинских кадров

Мартынов заявил, что так называемый «кадровый голод» стал проблемой для разных субъектов России. Он отметил, что пожилые врачи действительно могли бы исправить ситуацию с нехваткой медработников.

«Учитывая их колоссальный опыт работы, это действительно очень хорошее решение и актуальное предложение, которое с большой вероятностью, могло бы облегчить ту кадровую нехватку, которая существует», - передает слова Мартынова «Радио 1».

По словам главы комиссии по здравоохранению, люди жалуются на превышение сроков ожидания медпомощи и невозможность попасть на прием. Кроме того, скорая помощь вынуждена ездить на вызовы при некритичном состоянии заболевших, а в больницах скапливаются очереди.

