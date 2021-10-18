В Подмосковье рассказали о проблеме нехватки медицинских кадров

Возвращение пожилых и вышедших на пенсию врачей на работу может стать действенным методом в борьбе с нехваткой кадров в медицине. Об этом рассказал глава федерального проекта «ЗдравКонтроль», председатель комиссии по здравоохранению общественной палаты Московской области Евгений Мартынов.

«Полусумасшедшие тётки!» Мясников назвал виновных в недоверии россиян к вакцинам

Мартынов заявил, что так называемый «кадровый голод» стал проблемой для разных субъектов России. Он отметил, что пожилые врачи действительно могли бы исправить ситуацию с нехваткой медработников.

«Учитывая их колоссальный опыт работы, это действительно очень хорошее решение и актуальное предложение, которое с большой вероятностью, могло бы облегчить ту кадровую нехватку, которая существует», - передает слова Мартынова «Радио 1».

По словам главы комиссии по здравоохранению, люди жалуются на превышение сроков ожидания медпомощи и невозможность попасть на прием. Кроме того, скорая помощь вынуждена ездить на вызовы при некритичном состоянии заболевших, а в больницах скапливаются очереди.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:МедицинаКоронавирусВрачиЗдравоохранениеПодмосковье
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры