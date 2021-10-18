В Подмосковье рассказали о проблеме нехватки медицинских кадров
Возвращение пожилых и вышедших на пенсию врачей на работу может стать действенным методом в борьбе с нехваткой кадров в медицине. Об этом рассказал глава федерального проекта «ЗдравКонтроль», председатель комиссии по здравоохранению общественной палаты Московской области Евгений Мартынов.
Мартынов заявил, что так называемый «кадровый голод» стал проблемой для разных субъектов России. Он отметил, что пожилые врачи действительно могли бы исправить ситуацию с нехваткой медработников.
«Учитывая их колоссальный опыт работы, это действительно очень хорошее решение и актуальное предложение, которое с большой вероятностью, могло бы облегчить ту кадровую нехватку, которая существует», - передает слова Мартынова «Радио 1».
По словам главы комиссии по здравоохранению, люди жалуются на превышение сроков ожидания медпомощи и невозможность попасть на прием. Кроме того, скорая помощь вынуждена ездить на вызовы при некритичном состоянии заболевших, а в больницах скапливаются очереди.
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