Израиль открыл границы для привитых «Спутником V» иностранцев
Израиль 9 января открыл границы для иностранцев, которые получили вакцину от COVID-19 рядом препаратов, включая российский «Спутник V», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД еврейского государства.
Для въезда в Израиль всем иностранным гражданам необходимо предъявить свидетельства о вакцинации или о выздоровлении, выданные менее чем за полгода до вылета. Признанными типами вакцин являются одобренные Всемирной организацией здравоохранения и «Спутник V».
Уточняется, что с момента иммунизации до прибытия в Израиль должно пройти не менее 14 дней.
Ранее в Израиле была зафиксирована смерть первого пациента от нового штамма коронавируса «омикрон».
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