Израиль открыл границы для привитых «Спутником V» иностранцев

Израиль 9 января открыл границы для иностранцев, которые получили вакцину от COVID-19 рядом препаратов, включая российский «Спутник V», сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МИД еврейского государства.

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Для въезда в Израиль всем иностранным гражданам необходимо предъявить свидетельства о вакцинации или о выздоровлении, выданные менее чем за полгода до вылета. Признанными типами вакцин являются одобренные Всемирной организацией здравоохранения и «Спутник V».

Уточняется, что с момента иммунизации до прибытия в Израиль должно пройти не менее 14 дней.

Ранее в Израиле была зафиксирована смерть первого пациента от нового штамма коронавируса «омикрон».

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