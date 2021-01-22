В Петербурге снижается число больных коронавирусом пациентов

Число пациентов c COVID-19 в петербургских больницах и на амбулаторном лечении снижается, но пока рано говорить об устойчивом спаде эпидемии, сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, на положительный результат повлияли ограничительные меры. «Общее число пациентов в стационарах с COVID и на амбулаторном лечении снизилось за неделю почти на 4,5%», - сказал Беглов.

Он отметил, что пока рано говорить, что эпидемия спала.