В Петербурге снижается число больных коронавирусом пациентов

Число пациентов c COVID-19 в петербургских больницах и на амбулаторном лечении снижается, но пока рано говорить об устойчивом спаде эпидемии, сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, на положительный результат повлияли ограничительные меры. «Общее число пациентов в стационарах с COVID и на амбулаторном лечении снизилось за неделю почти на 4,5%», - сказал Беглов.

Он отметил, что пока рано говорить, что эпидемия спала.

Часть ограничений по коронавирусу сняли в Москве

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве за неделю после новогодних каникул количество выявленных случаев заболевания коронавирусом снизилось на 30%.

По словам градоначальника, госпитализация снизилась на 18% и в Москве на данный момент свободны около 40% коронавирусных коек.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЭпидемияКоронавирусСанкт-Петербург
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