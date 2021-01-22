В Петербурге снижается число больных коронавирусом пациентов
Число пациентов c COVID-19 в петербургских больницах и на амбулаторном лечении снижается, но пока рано говорить об устойчивом спаде эпидемии, сообщил губернатор города Александр Беглов в эфире телеканала «Россия 24».
По его словам, на положительный результат повлияли ограничительные меры. «Общее число пациентов в стационарах с COVID и на амбулаторном лечении снизилось за неделю почти на 4,5%», - сказал Беглов.
Он отметил, что пока рано говорить, что эпидемия спала.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что в Москве за неделю после новогодних каникул количество выявленных случаев заболевания коронавирусом снизилось на 30%.
По словам градоначальника, госпитализация снизилась на 18% и в Москве на данный момент свободны около 40% коронавирусных коек.
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