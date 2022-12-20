В Пензенской области зафиксировали первый случай гибели человека от гриппа
Первый случай гибели человека от гриппа был зафиксирован в Пензенской области. Об этом сообщила замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева, передает РИА Новости.
Она отметила, что пациент не сделал прививку и не обратился за помощью при первых симптомах болезни.
Воробьева добавила, что пациент поздно обратился за медицинской помощью – спустя две недели после того, как заболел. Все необходимые меры были приняты, заметила она.
Иммунная система россиян отвыкла от вируса гриппа, поэтому болезнь может протекать тяжелее, в некоторых регионах пик заболеваемости придется как раз на Новый год, заявил ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
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