В Пензенской области зафиксировали первый случай гибели человека от гриппа

Первый случай гибели человека от гриппа был зафиксирован в Пензенской области. Об этом сообщила замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева, передает РИА Новости.

Она отметила, что пациент не сделал прививку и не обратился за помощью при первых симптомах болезни.