В Пензенской области зафиксировали первый случай гибели человека от гриппа

Первый случай гибели человека от гриппа был зафиксирован в Пензенской области. Об этом сообщила замминистра здравоохранения региона Марина Воробьева, передает РИА Новости.

Она отметила, что пациент не сделал прививку и не обратился за помощью при первых симптомах болезни.

Наивный иммунитет: Россиян предупредили о пике заболеваемости гриппом под Новый год

Воробьева добавила, что пациент поздно обратился за медицинской помощью – спустя две недели после того, как заболел. Все необходимые меры были приняты, заметила она.

Иммунная система россиян отвыкла от вируса гриппа, поэтому болезнь может протекать тяжелее, в некоторых регионах пик заболеваемости придется как раз на Новый год, заявил ранее врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Николай Хижняк
ТЕГИ:ВирусГрипп
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