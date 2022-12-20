Наивный иммунитет: Россиян предупредили о пике заболеваемости гриппом под Новый год
Иммунолог Владимир Болибок рассказал в эфире НСН, какие меры предпринять, чтобы не заболеть в праздники.
Иммунная система россиян отвыкла от вируса гриппа, поэтому болезнь может протекать тяжелее, в некоторых регионах пик заболеваемости придется как раз на Новый год, заявил врач иммунолог-аллерголог Владимир Болибок в беседе с НСН.
Вирус свиного гриппа (А(H1N1)2009) выявили почти во всех российских регионах. Об этом сообщили в пресс-службе Роспотребнадзора. Эксперты отмечают, что на долю гриппа приходится более половины всех случаев вирусных инфекций. Болибок рассказал, к чему готовиться под Новый год.
«Наше население можно условно разделить на две группы. Это те, кто успели сделать прививку от гриппа – для них Новый год пройдет нормально. Те, кто привился, они могут заразиться, но в случае очень тесного контакта нос к носу. У непривитых ситуация более опасная, за три года иммунная система практически отвыкла от гриппа. Получается несколько более тяжелое течение заболевания. А у детей до трех лет иммунная система к гриппу вообще наивная, она не знает, что такое вирус гриппа», - предупредил он.
Также иммунолог отметил, что ситуация в крупных городах может стабилизироваться к праздникам, но в целом по стране пик заболеваемости еще не пройден.
«Москва, Санкт-Петербург и крупные города у нас впереди, у них рост заболеваемости начался в начале ноября, к Новому году пик может быть пройден, заболеваемость может снижаться. Но есть города, которые стартовали позже, пик может прийтись как раз на конец декабря», - сказал собеседник НСН.
В связи с этим Болибок дал основные советы и назвал меры предосторожности, которые помогут избежать заболевания.
«У нас есть препараты в аптеках для профилактики. Против гриппа у нас есть препарат «Осельтамивир», против гриппа А, свиного гриппа, который сейчас атакует. Его для профилактики, если собираетесь на новогодние мероприятия. Сейчас вероятность того, что вы заболеете гриппом, больше 50%. У нас основной симптом гриппа – это температура, может быть и небольшая. Еще надежные средства профилактики – это маски, дистанцирование, проветривание помещений, умывание рук и лица. При ношении маски вероятность заразиться падает в 20 раз», - заключил врач.
Ранее стало известно, что Институт экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге в ограниченном режиме проводит доклинические исследования мукозальной (вводимой через рот) вакцины от гриппа. Врач-иммунолог Европейского центра вакцинации Зоя Скорпилева сказала НСН, что к такой вакцине есть вопросы по поводу ее эффективности и противопоказаний.
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