В ОАЭ высоко оценили эффективность вакцины «Спутник V»
Российская вакцина «Спутник V» в ходе исследований в ОАЭ продемонстрировала высокую эффективность и безопасность. Об этом ТАСС сообщил посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед аль-Джабер.
По его словам, была проведена последняя фаза испытаний и клинических исследований, в которой эффективность российского препарата составила 91,4%.
Также он отметил, что действенность вакцины против критических случаев заражения коронавирусом составляет 100%, пишет РИА ФАН.
Дипломат подчеркнул, что Россия и ОАЭ с начала эпидемии осознавали важность совместных усилий и сотрудничества, поэтому российская вакцина была зарегистрирована в ОАЭ и прошла клинические испытания с участием более тысячи волонтеров.
Ранее президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам форума «Примаковские чтения» заявил, что борьба с коронавирусом требует объединения усилий мирового сообщества, говорить о победе над вирусом еще рано.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 977 / сут.
Умерли
124 тыс.+379 / сут.
Выздоровели
4,8 млн+8 883 / сут.
- В ОАЭ высоко оценили эффективность вакцины «Спутник V»
- Шойгу прибыл с проверкой в Дагестан
- Клинтон прокомментировал штурм Капитолия
- В США одобрили препарат для лечения болезни Альцгеймера впервые за 20 лет
- Солист «Иванушек International» стал дедушкой
- Смартфоны Huawei обновятся до HarmonyOS к середине следующего года
- В Госдуме назвали «вопиющей провокацией» законопроект Зеленского о коренных народах
- СМИ: Жириновский заочно поспорил с Путиным об обязательной вакцинации
- Власти Москвы отказались переименовывать улицу в честь Лужкова
- В России за сутки диагностировали 9 977 случаев коронавируса
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru