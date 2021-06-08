В ОАЭ высоко оценили эффективность вакцины «Спутник V»

Российская вакцина «Спутник V» в ходе исследований в ОАЭ продемонстрировала высокую эффективность и безопасность. Об этом ТАСС сообщил посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед аль-Джабер.

По его словам, была проведена последняя фаза испытаний и клинических исследований, в которой эффективность российского препарата составила 91,4%.

Также он отметил, что действенность вакцины против критических случаев заражения коронавирусом составляет 100%, пишет РИА ФАН.