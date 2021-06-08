В ОАЭ высоко оценили эффективность вакцины «Спутник V»

Российская вакцина «Спутник V» в ходе исследований в ОАЭ продемонстрировала высокую эффективность и безопасность. Об этом ТАСС сообщил посол ОАЭ в России Мухаммед Ахмед аль-Джабер.

По его словам, была проведена последняя фаза испытаний и клинических исследований, в которой эффективность российского препарата составила 91,4%.

Также он отметил, что действенность вакцины против критических случаев заражения коронавирусом составляет 100%, пишет РИА ФАН.

Фарманалитик сравнил стоимость «Спутника V» и западных вакцин

Дипломат подчеркнул, что Россия и ОАЭ с начала эпидемии осознавали важность совместных усилий и сотрудничества, поэтому российская вакцина была зарегистрирована в ОАЭ и прошла клинические испытания с участием более тысячи волонтеров.

Ранее президент России Владимир Путин в своем приветствии участникам форума «Примаковские чтения» заявил, что борьба с коронавирусом требует объединения усилий мирового сообщества, говорить о победе над вирусом еще рано.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: sobyanin.ru
ТЕГИ:КоронавирусПандемияОАЭВакцина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры