В Москве заработали выездные бригады вакцинации против коронавируса
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что вакцинация от коронавируса выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи, сообщает пресс-служба столичного правительства.
Вице-мэр рассказала, что с 20 января в Москве начали работать выездные бригады вакцинации от коронавируса. Привиться можно в театре «Геликон-опера», фудмолле «Депо» и во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО в ТРЦ «Афимолл Сити», а также в ТЦ «Океания» и «Город».
Ракова отметила, что в местах работы выездных бригад соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования.
«Вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины», - уточнила вице-мэр.
По словам Раковой, пройти вакцинацию от COVID-19 можно также в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, либо в частных медучреждениях. Она добавила, что выездная вакцинация была организована для защиты здоровья «максимального количества жителей столицы», в том числе тех, кто по каким-либо причинам не может посетить поликлинику.
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