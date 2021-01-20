В Москве заработали выездные бригады вакцинации против коронавируса

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что вакцинация от коронавируса выездными бригадами проводится бесплатно и без предварительной записи, сообщает пресс-служба столичного правительства.



Вице-мэр рассказала, что с 20 января в Москве начали работать выездные бригады вакцинации от коронавируса. Привиться можно в театре «Геликон-опера», фудмолле «Депо» и во флагманском офисе «Мои документы» ЦАО в ТРЦ «Афимолл Сити», а также в ТЦ «Океания» и «Город».

Ракова отметила, что в местах работы выездных бригад соблюдаются все санитарно-эпидемиологические требования.

«Вакцинацию проводят врачи городских поликлиник, пациенты в обязательном порядке проходят предварительный осмотр, а самочувствие горожан контролируется в течение получаса после введения вакцины», - уточнила вице-мэр.



По словам Раковой, пройти вакцинацию от COVID-19 можно также в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник, либо в частных медучреждениях. Она добавила, что выездная вакцинация была организована для защиты здоровья «максимального количества жителей столицы», в том числе тех, кто по каким-либо причинам не может посетить поликлинику.

