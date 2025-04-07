Ефимов: За счет московского бюджета построили 67 медучреждений с 2011 года

За счет бюджета Москвы под кураторством Департамента гражданского строительства в столице с 2011 года возвели 67 объектов здравоохранения. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«С 2011 года в столице под кураторством Департамента гражданского строительства возведено 67 объектов здравоохранения общей площадью более 879 тысяч квадратных метров. Среди них – 33 поликлиники, 19 больничных корпусов, девять подстанций скорой медицинской помощи и иные значимые медицинские объекты. Новая социальная инфраструктура появилась в районах Некрасовка, Беговой, Северный, Даниловский, Левобережный, Щукино, Печатники и других», — отметил вице-мэр.

Ввод в эксплуатацию новых медучреждений позволяет существенно улучшить доступность для москвичей медицинских услуг и обеспечить качественное лечение. Так, в 2024 году открылся новый корпус лучевой терапии Московского многопрофильного клинического центра «Коммунарка».

Кроме того, отметил глава столичного Департамента гражданского строительства Рафик Загрутдинов, в 2023 году был построен флагманский центр городской клинической больницы №15 имени О.М. Филатова площадью 15 тысяч «квадратов», который ежедневно принимает до 200 неотложных пациентов. Здесь можно получить всю необходимую помощь. Для пациентов предусмотрены девять операционных, в частности, уникальная гибридная операционная с ангиографией. Также в 2023 году открылся флагманский центр на базе Боткинской больницы.

Появление флагманских центров выводит развитие медпомощи в столице на новый уровень. Здесь проводится диагностика и лечение больных, оказывается экстренная помощь. Пациенты распределяются при помощи цифрового помощника «Триаж». Флагманские центры работают по принципу «врач — к пациенту», здесь используются мультидисциплинарный подход и новейшее оборудование.

Ранее столичный мэр Сергей Собянин рассказал о выходе программы модернизации поликлиник на финишную прямую.

Строительство социальных объектов отвечает задачам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

