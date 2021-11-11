В Москве стартовал третий этап клинического исследования COVID-вакцины для подростков

В российской столице стартовал третий этап клинического исследования вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М». В испытаниях примут участие три тысячи несовершеннолетних в возрасте 12-17 лет. Об этом информирует официальный портал мэра и правительства Москвы.

Испытания организованы на базе десяти городских поликлиник и двух детских больниц. Первая и вторая фазы клинического исследования пока также не завершены. Они начались минувшим летом на базе двух детских больниц Москвы, и продлятся 12 месяцев. Во время третьей фазы клинических испытаний из трех тысяч добровольцев 2400 человек получат вакцину, а 600 человек — плацебо.

По итогам наблюдения за подростками в рамках первых двух фаз НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи принял решение о дозировке вакцины «Спутник М» для подростков, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Спутник М» представляет собой двухкомпонентный препарат «Спутник V» для взрослых, разбавленный в пять раз.

В течение всего испытания участники будут вести дневник самочувствия в мобильном приложении, также медики будут на постоянной основе отслеживать их состояние.

