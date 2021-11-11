В Москве стартовал третий этап клинического исследования COVID-вакцины для подростков
В российской столице стартовал третий этап клинического исследования вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М». В испытаниях примут участие три тысячи несовершеннолетних в возрасте 12-17 лет. Об этом информирует официальный портал мэра и правительства Москвы.
Испытания организованы на базе десяти городских поликлиник и двух детских больниц. Первая и вторая фазы клинического исследования пока также не завершены. Они начались минувшим летом на базе двух детских больниц Москвы, и продлятся 12 месяцев. Во время третьей фазы клинических испытаний из трех тысяч добровольцев 2400 человек получат вакцину, а 600 человек — плацебо.
По итогам наблюдения за подростками в рамках первых двух фаз НИЦЭМ имени Н.Ф. Гамалеи принял решение о дозировке вакцины «Спутник М» для подростков, сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова. «Спутник М» представляет собой двухкомпонентный препарат «Спутник V» для взрослых, разбавленный в пять раз.
В течение всего испытания участники будут вести дневник самочувствия в мобильном приложении, также медики будут на постоянной основе отслеживать их состояние.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
8,9 млн+38 058 / сут.
Умерли
38 058+-1 102 / сут.
Выздоровели
7,7 млн+34 565 / сут.
- Обоюдно острые: В Госдуме пообещали симметричный ответ на санкции ЕС против «Аэрофлота»
- Экс-замминистра просвещения Глушко назначен и.о. ректора Мордовского госуниверситета
- ФСБ рассекретила данные о подготовке нападения Японии на СССР
- В Москве стартовал третий этап клинического исследования COVID-вакцины для подростков
- 16 машин попали в ДТП на севере Москвы из-за скользкой дороги
- Уральский чиновник предложил не желающим прививаться россиянам уехать из страны
- Запрос о лишении Рашкина иммунитета может поступить в Госдуму на следующей неделе
- СМИ: Госдума на следующей неделе получит запрос о лишении неприкосновенности Рашкина
- Попасть на вокзалы и в аэропорты в Хабаровском крае можно будет только по QR-кодам
- В ФАС не заметили причин роста тарифов на интернет и ТВ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru