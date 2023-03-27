В Москве стали меньше болеть гриппом и ОРВИ

В Москве отмечено снижение заболеваемостью гриппом и ОРВИ, сообщили в столичном управлении Роспотребнадзора.

«Снижение отмечено среди совокупного населения, среди взрослого населения и детей 0-2 лет», - говорится в заявлении ведомства.

Против гриппа, по данным ведомства, в Москве привито больше 7,5 миллионов человек. Это 60 процентов населения города. Отдельно отмечается, что в Москве не закрыта полностью ни одно образовательное учреждение.

Ранее глава Минздрава РФ Михаила Мурашко заявил, что в России отсутствует глобальный дефицит лекарство и медицинского оборудования, сообщает НСН.



