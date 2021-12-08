В Москве создан достаточный объем коек для лечения гриппа и ОРВИ у детей

Больницы Москвы располагают достаточным количеством коек для лечения детей с гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.

Сейчас в столичные больницы располагают более 35% свободных мест для больных ОРВИ и гриппом. В инфекционной клинической больнице №1 дополнительно развернули 450 коек. Резервные места для больных были также обеспечены в детской городской клинической больнице Святого Владимира и детской инфекционной клинической больнице №6.

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В ведомстве подчеркнули, что за последние две недели возросло количество госпитализированных детей с гриппом и ОРВИ. В то же время показатели заболеваемости этими болезнями ниже пороговых величин. «Среди детей нуля-двух лет - ниже на 80%», - отметили в департаменте здравоохранения.

В ведомстве заявили, что информация о нехватке препаратов для лечения гриппа у детей не соответствует действительности.

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Фото: facebook.com/Morozdgkbdzm
ТЕГИ:ОРВИДети
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