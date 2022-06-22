В Москве разработали единую систему онкопомощи

В Москве разработали единую структуру оказания онкологической помощи. Это так называемый «клиентский путь» с момента подозрения на диагноз до проведения лечения, рассказал НСН директор МКНЦ им. А.С. Логинова, главный онколог Москвы Игорь Хатьков.

«Организация медицинской помощи в Москве, в частности онкологической, становится более понятной, структурированной, точной, с четким позиционированием каждого этапа, с понятной маршрутизацией пациентов», - отметил он.

По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, онкология стала первым направлением, где внедряется такой подход. По ее словам, работа по детализации клиентских путей по каждому онкологическому диагнозу будет продолжена. Вскоре будут определены алгоритмы и маршрут пациента на всех этапах лечения, а до конца года их доработают и в части пожизненного наблюдения. Кроме того, заммэра отметила, что планируется регулярно обновлять рейтинги онкологических больниц.