В Москве разработали единую систему онкопомощи
В Москве разработали единую структуру оказания онкологической помощи. Это так называемый «клиентский путь» с момента подозрения на диагноз до проведения лечения, рассказал НСН директор МКНЦ им. А.С. Логинова, главный онколог Москвы Игорь Хатьков.
«Организация медицинской помощи в Москве, в частности онкологической, становится более понятной, структурированной, точной, с четким позиционированием каждого этапа, с понятной маршрутизацией пациентов», - отметил он.
По словам заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасии Раковой, онкология стала первым направлением, где внедряется такой подход. По ее словам, работа по детализации клиентских путей по каждому онкологическому диагнозу будет продолжена. Вскоре будут определены алгоритмы и маршрут пациента на всех этапах лечения, а до конца года их доработают и в части пожизненного наблюдения. Кроме того, заммэра отметила, что планируется регулярно обновлять рейтинги онкологических больниц.
Четкое прописывание каждого шага пациента необходимо как для него, так и для медиков, отметил Хатьков.
«Это крайне важно, потому что создает понятную и единообразную для всех структуру оказания онкологической помощи – и для врача амбулаторного звена и врача-онколога, работающего в амбулаторном звене в стационаре, для онколога, занимающегося хирургией, лекарственным, лучевым лечением. Пациент хорошо понимает, что делается для него и на каком этапе какие анализы и объем исследований он должен сделать», - пояснил он.
Хатьков добавил, что важно также отслеживать своевременность и полноту оказываемой медицинской помощи в рамках клиентских путей с помощью единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС).
«ЕМИАС позволяет управлять этими потоками, концентрировать данные и понимать, где есть слабые звенья в этой цепи и принимать организационные решения, направленные на улучшение качества и доступности медпомощи», - подчеркнул главный онколог столицы.
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