В Москве продолжается обновление парка тяжёлой медицинской техники

Свыше 8,2 миллиона лучевых исследований выполнено за 2022 год в медицинских учреждениях департамента здравоохранения российской столицы с помощью современной тяжелой профильной техники. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Речь идёт о цифровом тяжёлом лучевом оборудовании: новых компьютерных томографах, МРТ, аппаратах магнитно-резонансной томографии и рентгена, флюорографах, маммографах и денситометрах. Все они интегрированы в единую цифровую сеть. Поставки оборудования не прекращаются.

Ракова отметила важность внедрения цифровых технологий для удобства пациентов. Теперь исследование проводят в поликлинике по месту жительства.