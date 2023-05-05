В Москве продолжается обновление парка тяжёлой медицинской техники
Свыше 8,2 миллиона лучевых исследований выполнено за 2022 год в медицинских учреждениях департамента здравоохранения российской столицы с помощью современной тяжелой профильной техники. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Речь идёт о цифровом тяжёлом лучевом оборудовании: новых компьютерных томографах, МРТ, аппаратах магнитно-резонансной томографии и рентгена, флюорографах, маммографах и денситометрах. Все они интегрированы в единую цифровую сеть. Поставки оборудования не прекращаются.
Ракова отметила важность внедрения цифровых технологий для удобства пациентов. Теперь исследование проводят в поликлинике по месту жительства.
В дальнейшем данные автоматически переправляются в городское облачное хранилище лучевых снимков – единый радиологический информационный сервис (ЕРИС) ЕМИАС. Цифровые диагностические устройства городских больниц и поликлиник объединены в единую сеть и подключены к ЕРИС ЕМИАС.
Кроме того, функционирует единый круглосуточный референс-центр в составе Центра диагностики и телемедицины департамента здравоохранения. Там организован анализ рентгенологических исследований поликлиник.
Пациент получил возможность ознакомиться с заключением в своей электронной медицинской карте, доступной на mos.ru и в мобильном приложении «ЕМИАС.ИНФО». Кроме того, личный цифровой архив данных хранится в ЕРИС.
Российская столица уже более 10 лет целенаправленно занимается цифровизацией системы здравоохранения. Одно из ключевых направлений этой деятельности — внедрение технологий компьютерного зрения в медицину.
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