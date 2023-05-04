Москва помогает регионам России автоматизировать работу служб лучевой диагностики

В рамках московского эксперимента по внедрению технологий компьютерного зрения в медицину алгоритмами проанализированы более 27 тысяч исследований пациентов Ямало-Ненецкого автономного округа. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

С момента запуска пилотного проекта по подключению региональных поликлиник при помощи искусственного интеллекта был проведен анализ более 27 тысяч исследований пациентов, отметила заммэра.

Около 80 рентгенологов ЯНАО пользуются алгоритмами, которые автоматизируют процессы и экономят время врача благодаря платформе столичного Центра диагностики и телемедицины Депздрава Москвы HUB Telemed. Через нее исследования передают для анализа нейросетями, после – возвращаются врачу для итогового описания.

На сегодняшний день искусственный интеллект помогает обнаружить признаки заболеваний по 20 направлениям. Он помогает находить на снимках лучевых исследований признаки рака легкого, COVID-19, остеопороза позвоночника, аневризмы аорты, ишемической болезни сердца, инсульта, легочной гипертензии, грыж позвоночника, рака молочной железы и других заболеваний.

