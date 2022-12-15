В Москве примут меры из-за роста заболеваемости гриппом
В российской столице принимают противоэпидемические меры в связи с ростом заболеваемости гриппом. Соответствующая информация находится на портале столичного Роспотребнадзора.
Так, сотрудникам московских медучреждений рекомендовали носить средства индивидуальной защиты. Кроме того, руководству ряда крупных организаций посоветовали обеспечить вакцинацию не менее 75% персонала.
Также сообщается, что в больницах Москвы вводится запрет на посещение пациентов.
Также в московском Роспотребнадзоре уточнили, что при заболеваемости гриппом и ОРВИ не менее 20% детей руководители общеобразовательных учреждений вправе самостоятельно принимать решения о приостановке учебного процесса.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство не видит необходимости вводить ограничения на федеральном уровне из-за гриппа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru