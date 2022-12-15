В Москве примут меры из-за роста заболеваемости гриппом

Так, сотрудникам московских медучреждений рекомендовали носить средства индивидуальной защиты. Кроме того, руководству ряда крупных организаций посоветовали обеспечить вакцинацию не менее 75% персонала.

Также сообщается, что в больницах Москвы вводится запрет на посещение пациентов.

Также в московском Роспотребнадзоре уточнили, что при заболеваемости гриппом и ОРВИ не менее 20% детей руководители общеобразовательных учреждений вправе самостоятельно принимать решения о приостановке учебного процесса.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что ведомство не видит необходимости вводить ограничения на федеральном уровне из-за гриппа. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

