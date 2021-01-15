В Москве откроются выездные пункты вакцинации от коронавируса
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова заявила, что сейчас крайне важно привить от коронавируса как можно большее число людей, сообщает пресс-служба мэрии.
По словам вице-мэра, в столице начнут работать шесть выездных пунктов вакцинации от COVID-19, которые откроются в популярных общественных местах, в том числе в ГУМе, где привиться можно будет уже с 17 января.
Ракова рассказала, что выездные пункты с 20 января откроются во флагманском офисе «Мои Документы» ЦАО в ТРЦ «Афимолл Сити», «Геликон-Опере», фудмолле «ДЕПО» и торговых центрах «Океания» и «Город». С 27 января по 2 февраля выездные пункты будут работать в торговых центрах «Саларис» и «К-153», а с 3 по 9 февраля - в ТЦ «COLUMBUS» и «Калейдоскоп». Она отметила, что горожане получат СМС с информацией о новых пунктах и времени их работы.
«По возможности мы приглашаем москвичей приходить на вакцинацию небольшими группами. Это связано с тем, что вакцина заморожена по пять доз, чтобы врачам было бы удобнее размораживать препарат», - добавила Ракова.
Она отметила, что вакцинация в выездных пунктах проводится бесплатно, в рамках живой очереди. При себе необходимо иметь паспорт и полис ОМС. Вакцинация занимает около 40 минут. В день первого укола будет вестись запись на введение второго компонента вакцины. Работать с горожанами будут врачи городских поликлиник.
Ранее президент РФ Владимир Путин поручил с 18 января перейти от масштабной к массовой вакцинации россиян от COVID-19, сообщает RT. По его словам, к этому моменту должна быть готова вся необходимая инфраструктура.
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