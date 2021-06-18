В Москве будут госпитализировать только привитых от COVID-19

В Москве введены временные правила оказания плановой медицинской помощи, согласно которым, перед госпитализацией у пациентов будут проверять наличие прививки от коронавируса, сообщает в пятницу Департамент здравоохранения столицы.

При этом экстренная медпомощь будет оказываться без исключения каждому жителю города независимо от его статуса вакцинации, отмечается в сообщении.

Новые правила не распространяются на плановую госпитализацию пациентов с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

Те, у кого имеются медицинские противопоказания к прививке, будут госпитализированы.

Как подчеркивают в Департаменте здравоохранения, права москвичей на получение медицинской помощи не ограничиваются, а новые меры введены исключительно для того, чтобы защитить пациентов с пониженным иммунитетом.

Наличие противопоказаний будет определяться врачом стационара перед госпитализацией.

При этом в городе созданы большие мощности для вакцинации. Сделать прививку можно в поликлиниках, павильонах «Здоровая Москва» в парках, в торговых центрах и других местах.

