В Минздраве заявили о трудностях с закупкой медизделий
Директор департамента организации медицинской помощи и санаторно-курортного дела Минздрава Екатерина Каракулина заявила, что в настоящее время существуют сложности в закупке медицинских изделий, сообщает ТАСС.
По её словам, в некоторых регионах, несмотря на наличие средств, конкурсные процедуры ещё не состоялись, это связано «с особенностями поставок в РФ ряда медицинских изделий».
«Хотя мы понимаем, что у нас сегодня федеральным проектом предусмотрен приоритет отечественного производителя», - подчеркнула она.
Каракулина добавила, что на сегодняшний день 63 региона РФ заключили контракты более чем на 2,6 тысячи единиц медоборудования.
Ранее первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что в России не зафиксировали ярко выраженного дефицита лекарств и медицинских изделий, сообщает RT.
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