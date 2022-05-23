В Минздраве заявили о трудностях с закупкой медизделий

По её словам, в некоторых регионах, несмотря на наличие средств, конкурсные процедуры ещё не состоялись, это связано «с особенностями поставок в РФ ряда медицинских изделий».

«Хотя мы понимаем, что у нас сегодня федеральным проектом предусмотрен приоритет отечественного производителя», - подчеркнула она.

Каракулина добавила, что на сегодняшний день 63 региона РФ заключили контракты более чем на 2,6 тысячи единиц медоборудования.

Ранее первый заместитель министра здравоохранения Виктор Фисенко заявил, что в России не зафиксировали ярко выраженного дефицита лекарств и медицинских изделий, сообщает RT.

