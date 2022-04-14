Голикова: трудности с лекарствами в России практически преодолены

Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила в среду, что возникшие в стране проблемы с поставкой некоторых видов лекарств сейчас практически преодолены, приводит её слова «Интерфакс».

Голикова рассказала также, что правительство в настоящее время отрабатывает возможность производства ряда лекарственных препаратов и медицинских изделий на территории России.

«Мы все вместе рассчитываем на то, что наши люди не будет испытывать какой-то нужды и перебоя в лекарственных препаратах. Считаем, что то, что произошло, – это временные трудности, которые сейчас уже практически преодолены», - сообщила вице-премьер.