Голикова: трудности с лекарствами в России практически преодолены
Вице-премьер правительства РФ Татьяна Голикова заявила в среду, что возникшие в стране проблемы с поставкой некоторых видов лекарств сейчас практически преодолены, приводит её слова «Интерфакс».
Голикова рассказала также, что правительство в настоящее время отрабатывает возможность производства ряда лекарственных препаратов и медицинских изделий на территории России.
«Мы все вместе рассчитываем на то, что наши люди не будет испытывать какой-то нужды и перебоя в лекарственных препаратах. Считаем, что то, что произошло, – это временные трудности, которые сейчас уже практически преодолены», - сообщила вице-премьер.
Кроме того она отметила, что несмотря на продолжение поставок иностранными производителями медикаментов, отсутствие того или другого препарата из-за различных, в том числе логистических причин, воспринимается как чрезвычайное событие. Для того чтобы не допускать в дальнейшем таких ситуаций было принято решение отработать вопросы по производству препаратов и медицинских изделий на российской территории, добавила Голикова.
Вице-премьер пояснила, что российские производители уже готовы к этому в среднесрочной перспективе.
Ранее Минздрав выдал регистрационное удостоверение на производство российского L-тироксина.
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