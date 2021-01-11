В Минздраве Великобритании рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

Более двух миллионов британцев вакцинировались от коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

По словам главы Минздрава, 2,3 млн жителей Великобритании сделали 2,6 млн прививок. Таким образом, некоторые граждане уже получили оба компонента вакцины от COVID-19.

«Мы защитили уже больше людей через вакцинацию, чем все остальные страны Европы вместе взятые», – цитирует Хэнкока РИА Новости.

Великобритания начала массовую вакцинацию населения в декабре. Прививочная кампания стартовала с вакцины Pfizer/BioNTech. Позже было разрешено применение препаратов от AstraZeneca и Moderna.

Первыми прививку получат пожилые люди в домах престарелых и медики в «красных зонах». По данным британского Минздрава, уже провакцинированы более 40% людей старше 80 лет.





