Эксперт Минздрава: Жидкость для вейпов в России никак не регламентирована

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам Госдумы внести предложения по вопросу о возможном запрете вейпов. Об этом сообщило агентство ТАСС. Зыков рассказал о вреде вейпов в краткосрочной и долгосрочной перспективе.

«Научно доказано, что вейпы, как и прочая никотиносодержащая продукция, вредны для здоровья как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе. Что касается краткосрочного вреда, отмечу, что в жидкостях для вейпов могут находиться ингредиенты, способные нанести вред легким человека и в некоторых случаях привести к летальному исходу. В 2019-2020 гг. в США было зафиксировано 68 смертельных исходов в результате потребления вейпов, в России два раза люди попадали в реанимацию, информация о таких случаях появляется и сейчас. В среднесрочной и долгосрочной перспективе употребление вейпов приводит к возникновению сердечно-сосудистых заболеваний, хронических заболеваний легких и других болезней, в том числе онкологических. Кроме того, все большее распространение получает потребление с помощью вейпов наркотических веществ. Поэтому я выступаю за запрет вейпов, в этом случае число потребляющих их подростков однозначно снизится», — сказал Зыков.



Также собеседник НСН отметил, что сегодня не существует никаких технических регламентов, регулирующих производство жидкости для вейпов.



«Некоторое время назад Роспотребнадзор проверял жидкости для вейпов. В них находили те вещества, которых там вообще быть не должно, вплоть до препаратов от клещей. В России не существует технического регламента, нет каких-либо эффективных требований к таким жидкостям. То есть получается, что состав жидкости для вейпа может быть каким угодно. При нормальном подходе до момента, пока не появятся четко сформулированные требования к производству и составу продукции, таких продуктов на рынке быть не должно. Однако на это все закрывают глаза, поскольку во главу угла поставлены большие деньги», — посетовал он.

В заключение Зыков подчеркнул, что такая продукция будет опасна для здоровья даже после принятия технических регламентов, но для того, чтобы не допустить хотя бы краткосрочный негативный эффект от употребления вейпов, технический регламент сейчас разрабатывается на уровне Евразийского экономического союза.

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