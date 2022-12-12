Эксперты рассказали, как подорожают электронные сигареты в 2023 году

Она указала на данные аналитиков, согласно которым в 2020 году рынок одноразовых вейпов в России оценивался в 40,5 млн штук, а в 2021 году мог превысить уже 93 млн.

Президент ассоциации «Профессиональный альянс участников русского рынка электронных никотиновых систем» (ПАУРРЭНС) Лев Григорьев, в свою очередь, отметил, что около 90% рынка находятся в «серой зоне», и если флакон нелегальной жидкости объёмом 30 мл стоит порядка 350–400 рублей, а при уплате акциза стоимость может составлять около 1,5 тысяч рублей.

«Если же акциз вырастет почти вдвое, как сейчас предлагает Минфин, то, по нашим расчётам, флакон подорожает на 74% — до 2,7 тысячи рублей. Несмотря на то что акциз на сами вейпы Минфин предлагает отменить, ставка акциза на жидкости будет заградительной. Это равносильно запрету категории», — указал он, добавив, что в этом случае рынок может полностью уйти в нелегальную зону.

Ранее замминистра финансов России Алексей Сазанов заявил, что Минфин предложил увеличить акцизы на стики и никотиносодержащие жидкости на 25—30%, сообщает RT.

