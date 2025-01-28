В Минздраве предупредили об опасности электронных сигарет из-за наркотиков

По словам эксперта, определить, что за жидкость в вейпе, можно только с помощью экспертизы либо об этом могут сказать необычное поведение курящего человека.

Помимо этого, согласно последним исследованиям, электронные сигареты наносят сердечно-сосудистой системе такой же вред, как и обычные сигареты, добавил Зыков. Риски инфаркта и инсульта равнозначны, а заболеваемость легких среди потребителей вейпов даже выше, передает РИА Новости.

Депутаты Госдумы подготовили законопроект о запрете вейпов.

Курильщики являются плохим примером для подрастающего поколения, однако запрет употребления табака или курения вейпов на улице не решит проблему, заявила в интервью НСН пульмонолог, доктор медицинских наук, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Маринэ Гамбарян.

