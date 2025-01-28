В Минздраве предупредили об опасности электронных сигарет из-за наркотиков
С помощью электронных сигарет возможно потребление наркотических веществ. Об этом рассказал замначальника управления профилактики факторов риска и коммуникационных технологий в здравоохранении Центрального научно-исследовательского института организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ Виктор Зыков на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
По его словам, в электронных сигаретах может быть «не простая жидкость с никотином», а содержащая, например, тетрагидроканнабинол, одно из составляющих конопли.
По словам эксперта, определить, что за жидкость в вейпе, можно только с помощью экспертизы либо об этом могут сказать необычное поведение курящего человека.
Помимо этого, согласно последним исследованиям, электронные сигареты наносят сердечно-сосудистой системе такой же вред, как и обычные сигареты, добавил Зыков. Риски инфаркта и инсульта равнозначны, а заболеваемость легких среди потребителей вейпов даже выше, передает РИА Новости.
Депутаты Госдумы подготовили законопроект о запрете вейпов.
Курильщики являются плохим примером для подрастающего поколения, однако запрет употребления табака или курения вейпов на улице не решит проблему, заявила в интервью НСН пульмонолог, доктор медицинских наук, руководитель Центра профилактики и контроля потребления табака ФГБУ «НМИЦ ТПМ» Минздрава России Маринэ Гамбарян.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru