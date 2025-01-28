Роспотребнадзор проверит информацию о неизвестной болезни в Индии
Роспотребнадзор отслеживает данные о случаях заболеваний неизвестной этиологии в Индии. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.
Ранее стало известно, что в штатах Джамму и Кашмир зафиксировали случаи неизвестной болезни с лихорадкой, тошнотой и слабостью, от которой скончались 17 человек. У всех умерших выявили отек мозга.
Роспотребнадзор взял на контроль данные о случаях заболевания.
«В сети учреждений ведомства создана лабораторная база, находятся в штате подготовленные специалисты... функционируют референс-центры ведущих научных организаций, что позволяет оперативно выявлять риски и предпринимать дополнительные меры», — подчеркнули в федеральной службе.
Ведомство получает данные о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание.
Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России нет случаев заражения граждан гриппом птиц, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Роспотребнадзор проверит информацию о неизвестной болезни в Индии
- Coca-Cola отзывает партии напитков в Европе из-за токсичных хлоратов
- Взрыв произошел на производстве в Амурской области, под завалами ищут человека
- Экс-депутат Рады Килинкаров: Переговоры по Украине начнутся в апреле-мае
- Экс-обладателя пояса WBC Дрозда дисквалифицировали за допинг на четыре года
- Токаев поручил приступить к созданию ядерного кластера в Казахстане
- В Стокгольме неизвестный пытался въехать на территорию посольства России
- Прокуратура просит взыскать 3 млрд рублей с главы курской корпорации
- На матче чемпионата Греции по футболу вывесили баннер «Слава России»
- СМИ: Самые богатые люди мира потеряли $108 млрд из-за популярности DeepSeek
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru