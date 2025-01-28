Роспотребнадзор проверит информацию о неизвестной болезни в Индии

Роспотребнадзор отслеживает данные о случаях заболеваний неизвестной этиологии в Индии. Об этом заявили в пресс-службе ведомства.

Ранее стало известно, что в штатах Джамму и Кашмир зафиксировали случаи неизвестной болезни с лихорадкой, тошнотой и слабостью, от которой скончались 17 человек. У всех умерших выявили отек мозга.

Роспотребнадзор взял на контроль данные о случаях заболевания.

«В сети учреждений ведомства создана лабораторная база, находятся в штате подготовленные специалисты... функционируют референс-центры ведущих научных организаций, что позволяет оперативно выявлять риски и предпринимать дополнительные меры», — подчеркнули в федеральной службе.

Ведомство получает данные о каждом случае подозрения на инфекционное заболевание.

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что в России нет случаев заражения граждан гриппом птиц, напоминает «Свободная пресса».

