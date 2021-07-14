В Минздраве назвали процент заболевших после вакцинации от COVID-19
Вакцинация эффективно защищает от тяжелых осложнений коронавирусной инфекции, после прививки заболели не более 2,5% граждан. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью РИА Новости.
«Мы на практике видим, что вакцина эффективно защищает от тяжелых осложнений COVID-19. После вакцинации заболели не более 2,5% граждан, большинство из них — в период формирования иммунитета», — сообщил глава Минздрава.
Министр подчеркнул, что этот период длится «2-3 недели после второй прививки в зависимости от вакцины», отмечает RT.
Ранее Мурашко рассказал, что вакцинация от коронавируса не оказывает негативного влияния на репродуктивные функции, напоминает РИА ФАН. В частности, препарат «Спутник V» не оказывает отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства, сообщает телеканал «360». Кроме того, глава Минздрава сообщил, что в группе риска тяжелого течения коронавируса целесообразно проводить вакцинацию с 22-й недели беременности, отмечает РЕН ТВ.
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