Минздрав зарегистрировал вакцину для подростков «Спутник М»

Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса «Спутник М», предназначенную для подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом сообщает «Интерфакс».

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В ведомстве отметили, что решение принято по итогам клинических испытаний, доказавших высокую безопасность и эффективность вакцины.

Вакцина для подростков имеет два компонента, которые вводятся с промежутком в 21 день, отметили в Минздраве.

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ФОТО: официальный сайт Минздрава РФ
ТЕГИ:КоронавирусВакцинаМинздрав
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