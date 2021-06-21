В Краснодарском крае вводят обязательную вакцинацию
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев анонсировал введение в регионе обязательной вакцинации от коронавируса для определенных групп граждан, сообщает в понедельник РИА Новости.
По словам губернатора, ситуация с заболеваемостью не оставляет ему выбора, а с просьбой о введении обязательной вакцинации к нему обратились главврачи ведущих больниц региона.
Как отметил Кондратьев, в ближайшее время в Краснодарском крае будет введена обязательная вакцинация «в первую очередь для тех, кто работает с людьми».
16 июня Кондратьев заявлял, что обстановка на Кубани стабильная и власти не видят необходимости вводить дополнительные меры, так как в регионе действует ряд ограничений.
«Сейчас мы не собираемся закрывать курорты - ни Сочи, ни остальные города», - подчеркнул глава Кубани, отметив, что дальнейший курортный сезон будет напрямую зависеть от темпов вакцинации.
Ранее в Москве объявили об обязательной вакцинации 60% работников сферы услуг. Отдельные категории граждан обязали к вакцинации также в Московской, Ленинградской, Кемеровской, Сахалинской, Тверской областях и в Туле. О намерении ввести подобные меры заявили власти Мурманской и Магаданской областей.
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