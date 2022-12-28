Калужская область вошла в топ-20 итогового рейтинга регионов РФ
Калужская область вошла в ТОП-20 итогового рейтинга регионов России, составленного по итогам исследования РИА Новости.
Отмечается, что эксперты оценивали показатели качества жизни и социально-экономическое положение, а также рынок труда, материальное благополучие населения, научно-технологическое развитие и приверженность жителей здоровому образу жизни.
В итоге Калужская область набрала 55 557 баллов и заняла в списке заняла 18 место. Лидерами стали Москва и Санкт-Петербург, аутсайдерами - регионы Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.
Ранее в Калугастате заявили, что объёмы жилищного строительства в Калужской области выросли на 20%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+6 202 / сут.
Умерли
394 тыс.+56 / сут.
Выздоровели
21,2 млн+8 110 / сут.
- BNT: в Болгарии приняли меры по обеспечению безопасности журналиста Грозева
- Минцифры выступило против запрета на выезд из страны для IT-специалистов
- «Локомотив» объявил о подписании контракта с Максимом Глушенковым
- СМИ: От принудительной мобилизации из Польши сбежали около 70 тысяч призывников
- Переговоры министров обороны России, Сирии и Турции прошли в Москве
- Россиянам рассказали, как будут расти цены на продукты в 2023 году
- IT-эксперт объяснил решение Microsoft вернуть россиянам доступ к скачиванию Windows
- Миллер заявил о рекорде «Газпрома» по поставкам газа в Китай
- СМИ: Вопрос журналиста Украины о ЗРК Patriot поставил Байдена в неловкое положение
- Калужская область вошла в топ-20 итогового рейтинга регионов РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru