Калужская область вошла в топ-20 итогового рейтинга регионов РФ

Калужская область вошла в ТОП-20 итогового рейтинга регионов России, составленного по итогам исследования РИА Новости.

В Калужской области инвестируют 395 млн рублей в строительство кондитерской фабрики

Отмечается, что эксперты оценивали показатели качества жизни и социально-экономическое положение, а также рынок труда, материальное благополучие населения, научно-технологическое развитие и приверженность жителей здоровому образу жизни.

В итоге Калужская область набрала 55 557 баллов и заняла в списке заняла 18 место. Лидерами стали Москва и Санкт-Петербург, аутсайдерами - регионы Северного Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.

Ранее в Калугастате заявили, что объёмы жилищного строительства в Калужской области выросли на 20%, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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