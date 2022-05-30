В Испании зарегистрировали 120 случаев заражения оспой обезьян

В ведомстве сослались на подтверждение числа зараженных ортопоксвирусом Институтом здоровья Карлоса III.

В Португалии на сегодняшний день выявлено 96 заболевших.

Ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что вспышка оспы обезьян не станет новой масштабной пандемией. Об этом он сообщил в интервью газете El Diario, отметив, что связанное с оспой «немного пугает», но он не думает, «что это будет следующая большая пандемия».



