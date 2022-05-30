В Испании зарегистрировали 120 случаев заражения оспой обезьян

Министерство здравоохранения Испании зафиксировало минимум 120 случаев заражения людей оспой обезьян в стране. Об этом сообщает ТАСС.

Обезьянья оспа: будет ли новая пандемия?

В ведомстве сослались на подтверждение числа зараженных ортопоксвирусом Институтом здоровья Карлоса III.

В Португалии на сегодняшний день выявлено 96 заболевших.

Ранее основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что вспышка оспы обезьян не станет новой масштабной пандемией. Об этом он сообщил в интервью газете El Diario, отметив, что связанное с оспой «немного пугает», но он не думает, «что это будет следующая большая пандемия».


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ФОТО: РИА Новости/Михаил Мокрушин
ТЕГИ:ИспанияВирус
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