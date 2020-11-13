В Хакасии приостановили оказание плановой медицинской помощи
Минздрав Республики Хакасия объявил, что с целью снижения рисков распространения коронавируса с 13 ноября в регионе приостановлено оказание плановой медицинской помощи, сообщает пресс-служба ведомства.
В министерстве уточнили, что, по рекомендации Роспотребнадзора, приостанавливается оказание плановой стационарной и амбулаторной медпомощи, в том числе в условиях дневного стационара, вводится ограничение на профосмотры и диспансеризацию.
В республиканском Минздраве отметили, что врачи продолжат оказывать плановую медпомощь пациентам с онкологическими заболеваниями, сахарным диабетом, хронической почечной недостаточностью, перенесших инфаркты и инсульты, при лечении бесплодия и гражданам, поступившим с отдалённых территорий Хакасии до 13 ноября 2020 года включительно
Кроме того, исключение сделано для профилактических осмотров детей первого года жизни, наблюдения беременных женщин, диспансеризации сирот, а также лиц, отправляющихся на санаторно-курортное лечение и пациентов, получающих генно-инженерные препараты и иммуноглобулины внутривенно. Стоматологи будут принимать только при неотложных и экстренных случаях.
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