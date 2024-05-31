В Госдуму внесут проект о полном запрете торговли вейпами
В Госдуму 31 мая внесут проект закона о полном запрете розничной продажи никотиновых и безникотиновых вейпов, сообщает ТАСС.
По словам депутатов, количество подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом. При этом вейпинг пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам.
Как указали парламентарии, даже безникотиновые жидкости для вейпов небезвредны, поскольку состоят из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей. Каждое из этих веществ может привести к тяжелым заболеваниям легких.
Ранее стало известно, что в России планируют запретить ароматизированные жидкости для вейпов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru