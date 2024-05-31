В Госдуму внесут проект о полном запрете торговли вейпами

По словам депутатов, количество подростков, использующих вейпы, на начало 2023 года выросло в 10 раз по сравнению с 2011 годом. При этом вейпинг пропагандируется как безопасная альтернатива обычным сигаретам.

Как указали парламентарии, даже безникотиновые жидкости для вейпов небезвредны, поскольку состоят из глицерина, пропиленгликоля, ароматизаторов и загустителей. Каждое из этих веществ может привести к тяжелым заболеваниям легких.

Ранее стало известно, что в России планируют запретить ароматизированные жидкости для вейпов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

