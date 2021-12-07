В Госдуме сообщили, что введение новых ограничений из-за «омикрона» не требуется

По его словам, в этом нет смысла. «В настоящий момент каких-то дополнительных мероприятий, помимо тех, которые уже введены, я думаю, не требуется», — сообщил парламентарий. По его словам, государственные границы также не планируется закрывать.

При этом Хубезов считает, что темпы вакцинации в стране необходимо ускорить. Так, за полгода нужно привить 80% россиян.

Депутат подчеркнул, что «омикрон» может вытеснить широко распространённый в России штамм «дельта», последствия которого более тяжелые.

