В Госдуме сообщили, что введение новых ограничений из-за «омикрона» не требуется

Введение дополнительных санитарных ограничений из-за появления новой разновидности коронавируса «омикрон» не требуется, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление главы комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Хубезова.

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По его словам, в этом нет смысла. «В настоящий момент каких-то дополнительных мероприятий, помимо тех, которые уже введены, я думаю, не требуется», — сообщил парламентарий. По его словам, государственные границы также не планируется закрывать.

При этом Хубезов считает, что темпы вакцинации в стране необходимо ускорить. Так, за полгода нужно привить 80% россиян.

Депутат подчеркнул, что «омикрон» может вытеснить широко распространённый в России штамм «дельта», последствия которого более тяжелые.

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