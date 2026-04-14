Задержаны трое участников подготовки теракта против высокопоставленного силовика в Москве
ФСБ задержала трех участников подготовки теракта в Москве против высокопоставленного сотрудника правоохранительного блока. Об этом сообщил Центр общественных связей спецслужбы.
В начале апреля силовики предотвратили теракт возле бизнес-центра, который планировала СБУ, с использованием заминированного электроскутера, напоминает Ura.ru.
В результате розыска лиц, причастных к преступлению, были задержаны гражданин Украины 1980 года рождения, гражданин Молдавии 1991 г. р. и россиянин 2009 г. р.
По данным правоохранителей, украинец - военнослужащий ВСУ, который принимал участие в боевых действиях против РФ. В марте прошлого года он был завербован СБУ и отправился в Москву для разведки и совершения убийства военного. Гражданин Молдовы, также завербованный Киевом, организовал онлайн-трансляцию от бизнес-центра для передачи противнику последствий планировавшегося теракта. При этом россиянин во время подготовки преступления по заданию СБУ за денежное вознаграждение снял видео местности для определения места парковки заминированного электроскутера и переправил ролик куратору.
