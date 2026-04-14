Индонезия нарастит стратегическое сотрудничество с Россией
Россия и Индонезия договорились о наращивании стратегического сотрудничества. Об этом заявил секретарь кабинета министров Индонезии Тедди Индра Виджая, пишет РИА Новости.
Ранее президенты России и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто провели встречу в Москве, напоминает Ura.ru.
По словам Виджая, лидеры достигли конкретных договоренностей по ключевым направлениям. В частности, они договорились о долгосрочном сотрудничестве в сфере энергетики и минеральных ресурсов, включая обеспечение энергетической безопасности в нефтегазовой отрасли и развитие переработки.
Джакарта рассматривает Москву в качестве одного из ключевых партнеров с учётом глобального веса и ресурсной базы РФ.
«Мы признаем стратегическое положение России в мире, включая ее роль как постоянного члена Совета Безопасности ООН с правом вето и одного из основателей БРИКС», — отметил Виджая.
Кроме того, по его словам, две страны намерены расширять взаимодействие в образовании, науке, технологиях, сельском хозяйстве и инвестициях.
Горячие новости
- В Сочи неизвестный сбросил в реку более 10 электросамокатов
- СМИ: Иран заявил США о готовности на пять лет отказаться от ядерной программы
- В Красноярске произошел пожар в мебельном цехе с пиломатериалами
- «Никто не будет в безопасности»: Иран ответил Трампу на угрозу блокады
- Индонезия нарастит стратегическое сотрудничество с Россией
- Дирижера оркестра Военного университета Самонина обвинили во взятке
- Более 29 тысяч мирных россиян пострадали из-за действий ВСУ
- «Уже туда идем»: Почему без цензуры ИИ мир ждет сюжет «Терминатора»
- Немецкая сеть Aldi зарегистрировала товарный знак в России
- Над регионами России сбили 97 украинских дронов