Индонезия нарастит стратегическое сотрудничество с Россией

Россия и Индонезия договорились о наращивании стратегического сотрудничества. Об этом заявил секретарь кабинета министров Индонезии Тедди Индра Виджая, пишет РИА Новости.

Ранее президенты России и Индонезии Владимир Путин и Прабово Субианто провели встречу в Москве, напоминает Ura.ru.

По словам Виджая, лидеры достигли конкретных договоренностей по ключевым направлениям. В частности, они договорились о долгосрочном сотрудничестве в сфере энергетики и минеральных ресурсов, включая обеспечение энергетической безопасности в нефтегазовой отрасли и развитие переработки.

Джакарта рассматривает Москву в качестве одного из ключевых партнеров с учётом глобального веса и ресурсной базы РФ.

«Мы признаем стратегическое положение России в мире, включая ее роль как постоянного члена Совета Безопасности ООН с правом вето и одного из основателей БРИКС», — отметил Виджая.

Кроме того, по его словам, две страны намерены расширять взаимодействие в образовании, науке, технологиях, сельском хозяйстве и инвестициях.

