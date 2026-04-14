СМИ: Иран заявил США о готовности на пять лет отказаться от ядерной программы

Иран в ходе переговоров с США предложил приостановить обогащение урана на срок до пяти лет. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на официальных лиц.

По данным издания, Тегеран выступил с похожим предложением на переговорах с Вашингтоном в Женеве в феврале. На новой встрече в Пакистане США предлагали Ирану мораторий на обогащение урана на 20 лет.

Газета отмечает, что на фоне обсуждения сроков приостановки ядерной программы у сторон есть шанс прийти к соглашению. Проведение нового раунда переговоров обсуждается.

Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что для мира в конфликте с Ираном Вашингтон хочет добиться полного изъятия у республики обогащенного урана, пишет Ura.ru.

