В Красноярске произошел пожар в мебельном цехе с пиломатериалами

Мебельный цех с пиломатериалами загорелся в Красноярске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.

«Там внутри пиломатериалы горят. Пострадавших нет. Локализации пожара нет. Может поменяться в любую сторону», - рассказал источник.

Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Тушением пожара занимаются 40 специалистов и 10 единиц техники. По данным МЧС, угрозы распространения огня нет.

Ранее пожар произошел на Шуховском полигоне под Курганом, пишет Ura.ru.

