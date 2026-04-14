В Красноярске произошел пожар в мебельном цехе с пиломатериалами
14 апреля 202609:00
Мебельный цех с пиломатериалами загорелся в Красноярске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
«Там внутри пиломатериалы горят. Пострадавших нет. Локализации пожара нет. Может поменяться в любую сторону», - рассказал источник.
Площадь возгорания составила 250 квадратных метров. Тушением пожара занимаются 40 специалистов и 10 единиц техники. По данным МЧС, угрозы распространения огня нет.
Ранее пожар произошел на Шуховском полигоне под Курганом, пишет Ura.ru.
