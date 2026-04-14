В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 3,4

Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали в Каякентском районе Дагестана. Об этом заявили в региональном управлении МЧС.

Толчки зарегистрировали близ населенного пункта Герга.

«В 08:19 [мск] произошло сейсмособытие на глубине 20 км, магнитудой 3,4, классностью 10,2», - отметили в МЧС.

Пострадавших или разрушений нет. Объекты социальной инфраструктуры после сейсмособытия работают в штатном режиме.

Ранее под Магаданом произошло землетрясение магнитудой 5, жители города ощутили толчки, напоминает Ura.ru.

