В Дагестане произошло землетрясение магнитудой 3,4
14 апреля 202610:44
Землетрясение магнитудой 3,4 зафиксировали в Каякентском районе Дагестана. Об этом заявили в региональном управлении МЧС.
Толчки зарегистрировали близ населенного пункта Герга.
«В 08:19 [мск] произошло сейсмособытие на глубине 20 км, магнитудой 3,4, классностью 10,2», - отметили в МЧС.
Пострадавших или разрушений нет. Объекты социальной инфраструктуры после сейсмособытия работают в штатном режиме.
Ранее под Магаданом произошло землетрясение магнитудой 5, жители города ощутили толчки, напоминает Ura.ru.
